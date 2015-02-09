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09 апреля, 12:48

Стало известно, насколько за год подорожали товары и услуги в Крыму

С марта 2014 года товары и услуги в Крыму подорожали почти на 58%

01 апреля, 14:00

Отопительный сезон в Симферополе закончат в середине весны

Отопительный сезон в крымской столице планируют завершить 10-15 апреля

31 марта, 12:22

В Севастополе проверят «теневые» схемы на АЗС

Правительству Севастополя необходимо проверить информацию относительно использования теневых схем в работе автозаправочных станций

30 марта, 13:29

В Крыму и Севастополе к заключенным прикрепят видеорегистраторы

Сотрудников исправительных учреждений в Крыму и Севастополе обеспечили нагрудными видеорегистраторами для контроля осужденных

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Носки, подъемы, каблуки, или Делаем жизнь ног лучше
Носки, подъемы, каблуки, или Делаем жизнь ног лучше

Автор:

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Вопрос о том, что важней – мода, красота или комфорт, волнует миллионы модниц во всем мире. Если говорить кратко, то ответ довольно прост: лучше –...

0

Главное в зимней зарядке – нос, уши и пальцы
Главное в зимней зарядке – нос, уши и пальцы

Автор:

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В январе в Украину наконец-то пришла настоящая зима – со снегом и морозами. Последние заставили многих украинцев, стремящихся поддержать себя в...

0

Семь способов быстро победить нервы
Семь способов быстро победить нервы

Автор:

Николай Горский

На фоне общей зимнией хандры переживания могут превратиться из обычных будничных стрессов в серьезную депрессию. Конечно, можно просто уйти в...

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Новости Крыма

20:01

Коммунальщики в Симферополе закрасили свежий портрет Путина (ФОТО)

19:57

В Крыму начались задержки по выплате пенсий

19:30

Без воды в Крыму остались несколько населенных пунктов

19:05

Жители РФ перестали покупать недвижимость в Крыму

18:55

В Керчи объявлена чрезвычайная ситуация

23:11

Осенью в Крыму поднимутся тарифы на проезд на городском и пригородном транспорте

20:03

В Крыму выявлены сотни животных, больных лейкозом

16:47

Симферопольским медикам вместо зарплат предложили «купить чупа-чупсы»

15:45

В Крыму персонал интерната присвоил миллионы с пенсий подопечных

14:35

Около 200 нетрезвых водителей пойманы в Евпатории с начала года

18:29

Около 1000 военных оцепили село в Бахчисарайском районе

17:50

Трех пропавших девочек нашли на Керченской переправ

17:48

В Ялте «Кока-колу» отпускают только по паспортам (ФОТО)

17:25

В очереди на Керченской переправе стоят почти 1,5 тысячи машин

20:10

Очистка русла Салгира в Симферополе закончилась массовой вырубкой деревьев (ФОТО)

19:49

Основной оператор мобильной связи в Крыму решил поднять тарифы на исходящие звонки

19:08

На Керченской переправе люди ждут по 15 часов

18:04

Власти Судака признали ограничение доступа к пляжам законным

17:57

Новый конфликт в очереди на Керченской переправе (ВИДЕО)

16:07

Работник Керченской переправы попался на взятке (ВИДЕО)

Все новости »

СМИ про Крым

Бонусы прошли мимо отчетности

13:04

Коммерсантъ

Севастопольские ученые не воссоединились с финансированием

09:03

Коммерсантъ

Символ рубля впервые появится на российских купюрах

09:17

ИЗВЕСТИЯ

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Погода
Погода в Симферополе

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Фото-новости

12.06

Музей воды. Водно-информационный центр
Музей воды. Водно-информационный центр

1

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Последние новости

16:29

Украина подаст против России иск в Гаагский трибунал

16:26

Samsung, Foxconn и MediaTek инвестировали в Corephotonics

16:06

Опознаны 18 жертв крушения самолета в Бишкеке

16:05

Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке

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