|
Вопрос о том, что важней – мода, красота или комфорт, волнует миллионы модниц во всем мире. Если говорить кратко, то ответ довольно прост: лучше –...
|
В январе в Украину наконец-то пришла настоящая зима – со снегом и морозами. Последние заставили многих украинцев, стремящихся поддержать себя в...
|
На фоне общей зимнией хандры переживания могут превратиться из обычных будничных стрессов в серьезную депрессию. Конечно, можно просто уйти в...
Афиша
Навигатор
|
20:01
|
Коммунальщики в Симферополе закрасили свежий портрет Путина (ФОТО)
|
19:57
|
19:30
|
19:05
|
18:55
|
23:11
|
Осенью в Крыму поднимутся тарифы на проезд на городском и пригородном транспорте
|
20:03
|
16:47
|
Симферопольским медикам вместо зарплат предложили «купить чупа-чупсы»
|
15:45
|
В Крыму персонал интерната присвоил миллионы с пенсий подопечных
|
14:35
|
Около 200 нетрезвых водителей пойманы в Евпатории с начала года
|
18:29
|
17:50
|
17:48
|
17:25
|
В очереди на Керченской переправе стоят почти 1,5 тысячи машин
|
20:10
|
Очистка русла Салгира в Симферополе закончилась массовой вырубкой деревьев (ФОТО)
|
19:49
|
Основной оператор мобильной связи в Крыму решил поднять тарифы на исходящие звонки
|
19:08
|
18:04
|
Власти Судака признали ограничение доступа к пляжам законным
|
17:57
|
16:07
СМИ про Крым
|
|
|
|
Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены
|
0